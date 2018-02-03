90 مهاجر باكستانى يلقون حتفهم غرقا قبالة السواحل الليبية

Advertisements

أعربت وكالة الهجرة الدولية عن قلقها البالغ من وجود احتمال قوي لغرق نحو 90 مهاجرا غير شرعياً بعد إنقلاب أحد القوارب قبالة السواحل الليبية.

وبسؤال ثلاثة من الناجين من القارب أكدوا أن إن العدد الأكبر من الغرقى باكستانيون، وفى بيان رسمى للمنظمة الدولية قالت إن “التقارير الاولية أشارت إلى أن قوة المياه جرفت العشرات من الجثث إلى السواحل الليبية “.

Advertisements

وصرحت المتحدثة باسم الوكالة إن أعداد كبيرة من الباكستانيين يحاولون بكل الطرق خلال الفترة الماضية التسلل إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، والتي أصبحت طريق عبور شائع بين الراغبين في الهجرة إلى جنوب أوروبا مستغلين الأوضاع الأمنية المتردية التى تمر بها البلاد .