90 مهاجر باكستانى يلقون حتفهم غرقا قبالة السواحل الليبية

آخر تحديث: شئون عربية
90 مهاجر باكستانى يلقون حتفهم غرقا قبالة السواحل الليبية
المهاجرين غير الشرعيين

أعربت وكالة الهجرة الدولية عن قلقها البالغ من وجود احتمال قوي لغرق نحو 90 مهاجرا غير شرعياً بعد إنقلاب أحد القوارب قبالة السواحل الليبية.

وبسؤال ثلاثة من الناجين من القارب أكدوا أن إن العدد الأكبر من الغرقى باكستانيون، وفى بيان رسمى للمنظمة الدولية قالت إن “التقارير الاولية أشارت إلى أن قوة المياه جرفت العشرات من الجثث إلى السواحل الليبية “.

وصرحت المتحدثة باسم الوكالة إن أعداد كبيرة من الباكستانيين يحاولون بكل الطرق خلال الفترة الماضية التسلل إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، والتي أصبحت طريق عبور شائع بين الراغبين في الهجرة إلى جنوب أوروبا مستغلين الأوضاع الأمنية المتردية التى تمر بها البلاد .