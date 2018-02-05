“سيد أبو زيد” يعلن عن ثمار زيارة “السيسي” لسلطنة عمان

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير “سيد أبو زيد” حيث أعلن أن زيارة رئيس جمهورية مصر العربية إلى سلطنة عمان تعد من الزيارات الهامة للغاية حيث تعمل على تدعيم دفع العلاقات الدولية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان إلى نحو أفضل مما هو موجود خلال الوقت الراهن.

وأشار السفير “سيد أبو زيد” أن سلطنة عمان تمثل لجمهورية مصر العربية واحد من ضمن دول الخليج العربي، وأكد على حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البالغ على أمن سلطنة عمان حيث أنه يمثل أمن لجمهورية مصر العربية الذي تربطهما علاقات دولية استراتيجية، وأوضح إلى أن مجمل التصريحات التي خرج بها الجانبين العماني والمصري خلال اليوم الأول من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطنة تعد إيجابية.

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وأكد السفير “سيد أبو زيد” على أن العلاقات الدولية بين سلطنة عمان وبين الدولة المصرية وثيقة ولكنها تحتاج إلى دفعة قوية على مستويات العلاقات الدولية الثنائي وخاصة العلاقات الاقتصادية للعمل على زيادتها بشكل أكبر وأفضل، وتوقع أن زيارة عبدالفتاح السيسي سوف تكون لها تأثير إيجابي بشكل كبير على جميع المستويات الدولية بين البلدين وكذلك سوف تكون مثمرة.

وأوضح السفير “سيد أبو زيد” أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على سلطنة عمان تعد فرصة من أجل العمل على تبادل آراء زعماء البلدين في القضايا العربية، وأوضح أن سلطنة عمان تقوم بدور كبير في المنطقة العربية، يواصل الرئيس المصري زيارته إلى سلطنة عمان لليوم الثاني على التوالي.

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