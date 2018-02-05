رسالة نارية من وزير خارجية البحرين للحكومة القطرية.. اصمتوا فقد اضحكتم العالم

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نشر وزير الخارجية البحريني “خالد بن أحمد” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وتحدث عن الخطط التي قد وضعها نظام الحمدين وخلايا عزمي بشارة باءت جميعها بالفشل، وهذا ما جعلهم يفكرون في موضوع”تدويل الحرمين” مرة أخرى.

كما أضاف أيضاً موجهاً رسالته للنظام القطري قائلاً: “كلما فشلت لكم خطة، وسقطت لكم مؤامرة، عدتم إلى حكاية فشل تدويل الحرمين، اصمتوا فقد اضحكتم العالم”.

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وكتب أيضاً: “كلامكم عن تدويل الحرمين الشريفين لا يفتح لكم بابا للنقاش، بل يكشف النوايا السيئة والإفلاس السياسي والسقوط الأخلاقي الذي تعيشونه يوما بعد يوم”.

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