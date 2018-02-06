“الرئيس السيسي” يصل إلى أبوظبي وكان في استقباله بن راشد وبن زايد

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تابع موقع مصر 365 وصول رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ظهر اليوم الموافق الثلاثاء السادس من شهر فبراير الجاري لعام 2018 إلى أبوظبي الإماراتية في ختام زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان التي استغرقت ثلاثة أيام متتالية، وأجرى الرئيس خلال الزيارة الرسمية إلى سلطنة عمان العديد من المباحثات الهامة مع السلطان “قابوس بن سعيد”.

كما التقى رئيس جمهورية مصر العربية خلال زيارته إلى سلطنة عمان مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء “فهد بن محمود آل سعيد” كما التقى أيضا مع عدد من رؤساء الشركات وكبار المستثمرين وعدد كبير من رجال الأعمال العمانيين، كما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى “جامع السلطان قابوس الأكبر” وزار أيضا دار الأوبرا بسلطنة عمان، وزيارة أيضا إلى متحف القوات المسلحة.

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كما رافق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى سلطنة عمان وفد رسمي تضمن كل من وزير التجارة والصناعة المهندس “طارق قابيل” ووزير الخارجية “سامح شكري” وكذلك وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارية الدكتورة “هالة حلمي السعيد”.

وكان في شرف استقبال الرئيس المصري بأبوظبي حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ “محمد بن راشد” وكذلك ولي عهد أبو ظبي الشيخ “محمد بن زايد”، كما نشر الحساب الشخصي للشيخ محمد بن زايد عبر تويتر قائلاً “استقبل الأمير محمد بن زايد، والأمير محمد بن راشد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى أبو ظبي، في زيارة عمل يقوم بها إلى الإمارات”.

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