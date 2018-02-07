خبراء الأمم المتحدة: هناك تقارير تؤكد إستخدام غاز الكلور فى الغارات على سوريا

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أكد عدد من خبراء جرائم الحرب التابعين لمنظمة الأمم المتحدة إنهم يحققون في التقارير المختلفة التي وردت إليهم وكانت تنص على إلقاء قنابل على المدنيين في بلدتي سراقب في إدلب، ودوما في الغوطة الشرقية، يقال أنها تحتوي على غاز الكلور المحرم دولياً .

وصرح رئيس اللجنة الدولية الخاصة بالتحقيق في سوريا “باولو بنهايرو”، في البيان الذى صدر عن اللجنة، إن الحصار الذي تتعرض له منطقة الغوطة الشرقية والتي يفرض عناصر المعارضة المسلحة سيطرتهم عليها تسبب فى إحداث “جرائم دولية تمثلت فى القصف الجوي العشوائي، وتجويع المدنيين بشكل متعمد “.

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وذكرت التقارير أن الغارات الجوية التي استهدفت ثلاثة مستشفيات على الأقل خلال الأيام الماضية، تظهر ” عدم الاكتراث بما سمي بمناطق خفض التوتر”.

وكان قد شهد مجلس الأمن مشادة قوية بين مندوبا الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بسعي واشنطن لتمرير بيان يدين الهجمات الشرسة التي يتعرض لها المدنيين ويستخدم فيها غاز الكلور، وتسببت فى إصابة عدد كبير كان من بينهم أطفال .