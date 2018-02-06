فلسطين تدرس إمكانية إصدار عملة وطنية والاستغناء عن الشيكل الإسرائيلي

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أعلنت الحكومة في فلسطين اليوم الثلاثاء أنها شكلت لجنة من أجل دراسة الانتقال من استخدام العملة الإسرائيلية “الشيكل” الى اي عملة اخرى بل وتقوم اللجنة بدراسة إمكانية إصدار عملة فلسطينية.

وكان قرار الحكومة الفلسطينية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع الماضي والذي تضمن تفويض الحكومة الفلسطينية في إعداد الخطط والمشاريع لخطوات “فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الصعيد السياسي والإداري والاقتصادي والأمني “.

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والجدير بالذكر أن قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي في خضم الغضب الفلسطيني إزاء قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واستمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

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