المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 47 حتى الان في الغوص الشرقية بالقرب من دمشق

Advertisements

أوضح المرصد السوري لحقوق الانسان ان عدد القتلى من الغارات الشديدة التي شنها النظام اليوم الثلاثاء في عدة مناطق في الغوطة الشرقية بالقرب دمشق ارتفع الى 47 مدنيا بينهم 10 أطفال.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد إن “عدد القتلى مستمر في الارتفاع نتيجة استمرار الغارات الجوية ومقتل الجرحى واستخراج المزيد من الجثث من تحت الأنقاض”.

Advertisements

واضاف ان مقتل 47 مدنيا بينهم 10 اطفال في اعلى النسب في غوطة الشرقية منذ بدء التصعيد قبل شهر ونصف العام مشيرا الى استمرار وجود “19 شخصا تحت الأنقاض غير معروف مصيرهم” .

إقرأ ايضا فلسطين تدرس إمكانية إصدار عملة وطنية والاستغناء عن الشيكل الإسرائيلي