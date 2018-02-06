المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 47 حتى الان في الغوص الشرقية بالقرب من دمشق

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المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 47 حتى الان في الغوص الشرقية بالقرب من دمشق
المرصد السوري لحقوق الانسان

أوضح المرصد السوري لحقوق الانسان ان عدد القتلى من الغارات الشديدة التي شنها النظام اليوم الثلاثاء في عدة مناطق في الغوطة الشرقية بالقرب دمشق ارتفع الى 47 مدنيا بينهم 10 أطفال.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد إن “عدد القتلى مستمر في الارتفاع نتيجة استمرار الغارات الجوية ومقتل الجرحى واستخراج المزيد من الجثث من تحت الأنقاض”.

واضاف ان مقتل 47 مدنيا بينهم 10 اطفال في اعلى النسب في غوطة الشرقية منذ بدء التصعيد قبل شهر ونصف العام مشيرا الى استمرار وجود “19 شخصا تحت الأنقاض غير معروف مصيرهم” .
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