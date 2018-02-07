محمود عباس: لن نرفض أي دعوى للمفاوضات مع إسرائيل

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ذكر الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الثلاثاء أنه لم يرفض اى دعوة للمفاوضات مع اسرائيل لتسوية النزاع منذ عام 1993، متحديا من يثبت خلاف ذلك، وقال عباس خلال الاحتفال بإعلان مدينة القدس، عاصمة الشباب الإسلامي لعام 2018 “إنني أتحدى أي شخص، إذا طلبنا التفاوض مرة واحدة ورفضنا، من عام 1993 إلى يومنا هذا”.

وصرح عباس للمسؤولين العرب فى مقره فى رام الله “اننا نقول للعالم ان ايدينا ممدودة للسلام من خلال المفاوضات، ونحن مع الحرب ضد الإرهاب فى اى مكان فى العالم”، وقال إن حوالي 705 قرار تم اتخاذه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1947 من اجل القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 86 قرارا لمجلس الأمن.

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