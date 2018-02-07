ضاحي خلفان: المطالبة بتدويل الحرمين الشريفين عمل شيطاني

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صرح الفريق “ضاحي خلفان”، نائب رئيس شرطة دبي، أن المطالبات المعلنة بـ”تدويل الحرمين الشريفين” ما هى إلا أفكار وأعمال شيطانية وتعرض الأمن الخليجي للخطر، وفقا لتصريحاته .

وقال “خلفان” فى مجموعة من التغريدات عبر صفحته حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي، ” أن التلاعب الذى يسعى اليه ويرعاه تنظيم الحمدين والذى يهدف الى تدويل الحرمين الشريفين يندرج فى قائمة الأعمال الشيطانية التى تعرض أمن الخليج ككل للخطر.. ومن الأفضل أن تنضم قطر إلى السعودية ” .

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وأضاف في تغريدة أخرى: ” أن مسافة عشرين كيلو في خمسة كيلو قطر تضم إلى السعودية وفكونا من الصدعة.. وهناك دولة يصل عدد مواطنيها إلى نفس عدد وزرائها مخلينها ليش.. وأغلب المواطنين القطريين سعوديين الأصل أو اماراتيين.. فإما أن تنضم قطر للإمارات أو تنضم للسعودية.”

وجاء تعليق “خلفان” بهذه الطريقة رداً على التصريحات القطرية المستمرة لتدويل الحرمين الشريفين.

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