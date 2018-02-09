تيلرسون يزور 4 دول عربية من ضمنهم مصر ومعهم تركيا في جولة بخصوص الأزمة السورية

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الخميس أن ريكس تيلرسون الوزير الحالي سيزور أربع دول عربية هي مصر والكويت والأردن ولبنان وكذلك تركيا بسبب تصاعد التوتر في الحرب السورية، ستبدأ هذه الجولة الشرق أوسطية بداية من يوم الاحد القادم الى الجمعة 16 فبراير وستكون الكويت احدى محطاتها الرئيسية.

يذكر ان تيلرسون موجود فى الكويت فى الاجتماع الوزارى للتحالف الذى تقوده واشنطن ضد الجهاديين في العراق وسوريا، وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان إنه “اول اجتماع لوزراء الخارجية مع نظرائه في التحالف الدولي منذ هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية في الرقة” .

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وأضاف البيان أن الاجتماع يهدف إلى “ضمان هزيمة دائمة” للمتطرفين الاسلاميين، كما سيحضر تيلرسون جزءا من مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي سيعقد في الكويت من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء.

ومن المتوقع ان يكون الملف السوري في صلب محادثات الوزير الأميركي في أنقرة، حيث تدخلت تركيا عسكريا في شمال غرب سوريا لمتابعة عناصر “وحدات حماية الشعب” الكردية التي تعتبرها “إرهابية” في حين تم دعمها من قبل واشنطن في حربها ضد المسلحين الجهاديين، وقد أدى التدخل التركي إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

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