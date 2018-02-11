“فندق الريتز كارلتون” بالرياض يعلن عن فتح أبوابه من جديد اليوم

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تابع موقع مصر 365 بعد إغلاق فندق الريتز كارلتون القائم في الرياض دام قرابة ثلاثة أشهر بعد أن تم تخصيصه ليكون مكان احتجاز رجال الأعمال والأمراء والمسؤولين والوزراء السعوديين الذين تم احتجازهم على خلفية اتهامهم بقضايا فساد مالي وإداري، قد أعلن الفندق عن فتح أبوابه من جديد.

وأعلن الموقع الرسمي لفندق الريتز كارلتون عن استقباله للحجوزات بداية من اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018، ويبلغ متوسط سعر الغرفة في فندق الريتز كارلتون “غرفة ديلوكس” حوالي ستمائة وثلاثة وستين دولار أمريكي لليلة الواحد أو ما يعادل ألفين وأربعمائة وتسعة وثمانين ريال سعودي لليلة الواحدة أما سعر الغرفة “السوبيريور” تبلغ سبعمائة وواحد وأربعين دولار لليلة الواحدة أو يعادل ألفين وسبعمائة وتسعة وسبعين ريال سعودي ويصل سعر الليلة الواحدة في الجناح الملكي ستة آلاف وستمائة وستة وستين دولار أمريكي أي ما يعادل خمسة وعشرين ألف ريال سعودي.

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يحتوي فندق الريتز كارلتون حوالي أربعمائة واثنين وتسعين غرفة وجناح ملكي بالإضافة إلى احتواء الفندق على مساحة واحد وعشرين فدان من الحدائق، ويتضمن الفندق على تصميم فندقي على هيئة قصر للضيافة الملكية ليكون في استقبال أهم الشخصيات البارزة من رؤساء الدول والشخصيات البارزة ويعكس الهندسة المعمارية لروعة التصاميم السعودية الهندسية في بناء القصور التقليدية و المساكن العربية.

وقد أقام دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في فندق ريتز كارلتون خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية ويعد الفندق جزء من مجموعة فنادق ماريوت التي تعود ملكيتها إلى “عائلة ماريوت الأمريكية”.

ويجدر هنا الإشارة أن فندق ريتز كارلتون قد تحول في يوم الرابع من شهر نوفمبر لعام 2017 على مركز لاحتجاز رجال الأعمال والمسؤولين والوزراء والأمراء السعوديين الذين تم توقيفهم بعد اتهامهم بقضايا فساد مالي وإداري بأمر ملكي صادر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد أن أمر بتشكيل لجنة عليا تكون تحت رئاسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي لمكافحة الفساد المالي والإداري في المملكة.

وفي إطار حملة مكافحة الفساد قد تم توقيف عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال ومنهم الوليد بن طلال وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق إلى جانب مجموعة أخرى من رجال الأعمال والوزراء والمسؤولين البارزين في المملكة العربية السعودية.

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