“خالد الفيصل” يرد على فتوى “عبدالله المطلق” لخلع المرأة السعودية العباءة

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تابع موقع مصر 365 الرد الصادر عن الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة على فتوى التي تم إطلاقها من قبل الدكتور عبدالله المطلق وهو داعية إسلامي شهير وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام سعود والتي أدت إلى إثارة حالة من الجدل داخل الأوساط المجتمع السعودي بالإضافة على إحداث حالة من الصخب العالمي في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة.

وقد أعلن الداعية الإسلامية والدكتور “عبدالله المطلق” قائلاً “يجب أن يتسم لباس المرأة السعودية بالاعتدال، ولكن ليس لزاماً عليها أن يكون ذلك الذي هو العباءة”، وأشار أن المرأة السعودية في الفترة الحالية تخضع لوجوب ارتداء العباءة السوداء لتكون بمثابة زي إلزامي عليها يفرضه عليها قانون المملكة العربية السعودية، وأشار أن أكثر من تسعين في المئة من نساء المملكة العربية السعودية المسلمات في مختلف أنحاء العالم لا يرتدين العباءات، لذلك فإنه ليس لزاماً على المرأة السعودية على ارتداء العباءة.

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وأعلن الأمير خالد الفيصل رداً على تصريحات الداعية الإسلامي والدكتور عبدالله المطلق في مقال تم نشره اليوم في صحيفة اليوم السعودي متسائلاً “هل كل تغيير تطوير؟ وهل تحديث التعليم والإدارة والصناعة وغيرها يعني تغيير الملبس و المبدأ والمعتقد؟ وإذا خلعنا ملابسنا اليوم تقليداً للغرب فماذا سنخلع غداً إذا قدمت الصين من الشرق؟”.

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