أسباب مراجعة بيانات حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية

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يعد برنامج “حساب المواطن” هو أول برنامج تقدمه الحكومة السعودية والذي يشمل جميع أنواع الدعم عبر جهة واحدة والتي تضمن للمواطن السعودي كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين الأكثر استحقاق في السعودية.

يؤكد برنامج “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية على الحرص الشديد للمراجعة الدورية لبيانات المستفيدين، وأيضاً إرسال تنبيهات في حالة عدم تطابق البيانات المسجلة لدي البرنامج مع البيانات المسجلة رسمياً، مؤكداً أن هذا يؤدي إلى توخي العدالة.

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ونشر برنامج “حساب المواطن” عبر الصفحة الشخصية تويتر صباح يوم الإثنين “توخيًا للعدالة، حرصت إدارة حساب المواطن على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق بياناتهم مع البيانات المسجلة رسميًّا؛ لتجنب توجيه الدعم إلى غير مستحقيه”.

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كما أعلن برنامج “حساب المواطن” عن ميعاد إيداع الدفعة الرابعة من قيمة الدعم، وأكد أنه سوف يتم إيداع هذه الحسابات في حسابات المستحقين بالبنوك وذلك في يوم 11/3/2018.

وأكد أيضاً أن من يستفيد بهذا البرنامج هم الذين قدموا طلباتهم كاملة في نهاية يوم 11/2/2018.

وقد اعتمد مجلس الوزراء السعودي في نهاية شهر ديسمبر الماضي سياسات البرنامج والتي قد تضمنت أهم تفاصيل وأيضاً تناول الفئات المستفيدة من هذا البرنامج ومراجعة الشروط الأهلية ومواعيد الاستحقاق.