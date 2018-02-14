“الديوان الملكي السعودي” يعلن عن وفاة الأمير عبدالعزيز بن بندر اليوم

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تابع موقع مصر 365 إعلان الديوان الملكي السعودي اليوم الموافق يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن وفاة الأمير “عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود”.

وأوضح الديوان الملكي السعودي أن صلاة الجنازة على الفقيد سوف تتم غداً الموافق يوم الخميس الخامس عشر فبراير الجاري لعام 2018 بعد صلاة العصر في مسجد الإمام تركي بن عبدالله القائم في مدينة الرياض.

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وأعلن وكالة الأنباء السعودية أن الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود هو الأبن الرابع من أبناء بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وشغل منصب “نائب رئيس الاستخبارات العامة” في المملكة العربية السعودية.

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