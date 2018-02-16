المزروعي: “اوبك”تسعى إلى إقامة شراكة طويلة الأجل مع الدول غير الأعضاء

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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعى لوسائل الاعلام يوم الخميس إن منظمة “اوبك” تسعى إلى إقامة شراكة طويلة الأجل مع الدول غير الاعضاء فى الاوبك بحلول نهاية العام الحالى، وقال المزروعي الذي يتولى حاليا رئاسة منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” لصحيفة “ناشيونال” إن حكومته تريد وضع “ميثاق” بحلول نهاية عام 2018 بهدف “الحفاظ على انسجام هذه المجموعة لفترة طويلة”.

وكانت المملكة العربية السعودية العضو الرئيسي في منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” دعت في يناير الى توسيع التعاون بين دول اوبك وخارجها بعد نجاح اتفاق قادتها مع روسيا لخفض الانتاج في وقف تدهور الاسعار، وتأتى هذه الدعوة، وهى الأولى التى تقوم بها الرياض للتعاون طويل الاجل بين اوبك والدول غير الاعضاء فى الاوبك، بسعر 70 دولارا الى 70 دولارا، وذلك بفضل الصفقة بعد انخفاضها عن 30 دولارا فى عام 2016.

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وأشاد منتجو النفط بانخفاض الانتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا كعوامل رئيسية فى تعزيز اسواق النفط الخام، وفي يناير، ارتفع عدد المنتجين المستقلين الذين أنضموا إلى الصفقة من 10 إلى 16 منتجا، ويبدو أن روسيا أقل التزاما بفكرة إنشاء إطار مستقر.

وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك في يناير الماضي أن التعاون كان حتى الان “تجربة ناجحة” لكنه اضاف أن “العمل المشترك بين الاوبك والدول خارجها” يمكن أن يستمر في شكل “مشاورات”.

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