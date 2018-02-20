الجيش الأردني يحبط أحد المحاولات لتنفيذ عملية إرهابية

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قال الجيش الأردني أنه تمكن من إحباط مخطط إرهابى كان يهدف لتهريب عدد كبير من الأسلحة والمخدرات والعناصر الإرهابية، من خلال أنبوب النفط القديم “تابلاين” وذلك وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وصرح المصدر العسكري الأردني إن “المخطط تم الإعداد له وتنفيذه من قبل عدد من الإرهابيين وتجار المخدرات عن طريق أنبوب النفط القديم التابلاين الذي يربط بين الحدود الأردنية والحدود السورية إلى جانب أنه يربط بين الحدود الأردنية والعراقية”.

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ونشرت وكالة بترا ” أن أحد الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مهربي المخدرات والأسلحة قامت باستغلال أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب، ثم تمكنوا من حفر الأنفاق وقاموا بتجهيزها بهدف إستخدامها في عمليات التهريب و التجهيز للعمليات الإرهابية”.

وأعلن الجيش الأردني إن التوجيهات صدرت بـ”تدمير هذه الأنفاق والعمل على إبعاد خط الأنابيب لسطح الأرض، والذي كان من الممكن أن يشكل ثغرة كبيرة تستخدم فى التهريب وتكون منفذاً للمهربين والإرهابيين، الذين يسعون بكل جهد ألا يتركوا سبيلاً بدون أن يحاولوا ان يستخدموه في الترتيب لعملياتهم الإجرامية”

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أنشأت أنبوب النفط “تابلاين” في عام 1950، والذي يمتد من مدينة القيصومة فى الجانب الشرقى من السعودية إلى نهر الزهراني في الحدود الساحلية الجنوبية للبنان وبالتحديد جنوب مدينة صيدا .

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