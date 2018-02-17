طائرات الاحتلال الإسرائيلية تشن هجوم على جنوب قطاع غزة

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تابع موقع مصر 365 قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلية بشن سلسلة من الغارات الجوية مساء اليوم الموافق يوم السبت السابع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 على مواقع مختلفة في مناطق جنوب قطاع غزة.

وقد استهدفت الغارات الإسرائيلية مواقع جنوب قطاع غزة بعد إصابة أربعة عسكريين إسرائيليين، وشخصين أخرين حالتهم حرجة، أثناء تفجير عبوة ناسفة قرب الجدار الحدودي جنوبي قطاع غزة.

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وقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بين العسكريين الجرحى ضابطين، وأعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال أن هذا يعد حادث خطير قبل أن يتوعد بالرد بالشكل المناسب على تفجير العبوة الناسفة التي أسفرت عن إصابة أربعة من العسكريين الإسرائيليين، وإصابة اثنين أخرين حالاتهم خطيرة.

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