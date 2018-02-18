القوات السورية تعلن استهدفها لمواقع عسكرية داخل الاراضي التركية

Advertisements

قالت القوات السورية يوم السبت انها استهدفت مواقع عسكرية داخل الاراضي التركية ردا على هجوم بقيادة تركيا على منطقة عفرين، هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها القوى الديمقراطية السورية والفصائل الكردية والعربية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردي استهداف الأراضي التركية، وكانت القوات التركية تقاتل مع الفصائل الموالية لسوريا منذ يناير في منطقة عفرين التي تقول انها تستهدف مقاتلي الوحدات الكردية التي تصنفها انقرة ب “ارهابيين”.

وصرحت القوات الديمقراطية السورية في بيان لها: “شنت قواتنا هجوما نوعيا على مركز تجمع لجنود الغزو التركي والإرهابيين من جبهة النصرة وداعش وغرفة عملياتها المباشرة في وسط منطقة كارا كانا في ولاية هاتاي التركية”.

Advertisements

يتهم الأكراد الفصائل السورية التي تقاتل إلى جانب أنقرة بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة “حاليا منظمة تحرير الشام”، ولم تقدم القوات الديمقراطية السورية تفاصيل عن العملية أو توقيتها.

إقرأ ايضا طائرات الاحتلال الإسرائيلية تشن هجوم على جنوب قطاع غزة