السعودية تسمح للمرأة الاستثمار دون موافقة ولي الأمر

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وقد قررت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة بأن تبدأ أعمالها وتستفيد من الخدمات التي توافق عليها المؤسسات الحكومية دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، من أجل دعم القطاع الخاص، وقالت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها على الانترنت أنه اصبح من الممكن للمرأة الآن أن تبدأ أعمالها وتستفيد من الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر”، وقد صدر القرار في إطار مبادرة أطلق عليها اسم “ما تحتاج إليه” لتسهيل عمل القطاع الخاص.

وعادة ما تطالب المرأة بموافقة “الوصي” أو الزوج أو الأب أو الأخ، لإتمام معاملاتها في الدوائر الحكومية. كما يتطلب موافقة “الوصي” على القيام بأنشطة أخرى، بما في ذلك السفر إلى الخارج والدراسة، ولكن في الأشهر الأخيرة، خففت المملكة العربية السعودية بعض القيود المفروضة على المرأة، وهي من أصعب القيود في العالم، بما في ذلك حضور الأحداث الرياضية في الملاعب، مما يسمح لها بقيادة السيارات من يونيو.

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وكجزء من خطة رؤية 2030، تحاول الحكومة جلب المرأة إلى سوق العمل وتحسين صورة المملكة في الخارج، حيث تسعى إلى جذب الاستثمارات للتعويض عن هبوط أسعار النفط، وقال مكتب المدعي العام السعودي في وقت سابق انه سيعين نساء في وظيفة المحقق للمرة الاولى. وأعلنت إدارة جوازات السفر أيضا أنها تلقت 107 000 طلب ل 140 وظيفة شاغرة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.

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