“ديلي ميل” تطرح سؤال عن استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية المحظورة بسوريا

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تابع موقع مصر 365 التساؤل الذي تم طرحه من قبل الصحيفة البريطانية “ديلي ميل” حول الدولة التركية وحربها في الدولة السورية، وتتضمن السؤال عن سير تركيا على نهج الرئيس السوري “بشار حافظ الأسد” ويتم استخدام “الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد الشعب السوري.

وقد تم تداول العديد من الأخبار خلال الفترة الأخيرة عن استخدام الدولة التركية العديد من الغازات السامة في عفرين السورية والتي أدت إلى مقتل العديد من السوريين بعفرين وقد أعلنت الدولة التركية أنها تصل أن تخطو بجميع الإجراءات التي تضمن حماية المدنيين في الدولة السورية.

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وقد أعلن مصدر دبلوماسي بالدولة التركية مساء أمس الموافق يوم السبت السابع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن عدم استخدام الأسلحة الكيماوية في الدولة السورية من قبل الدولة التركية، ونفى جميع الاتهامات الموجهة إلى الدولة التركية الخاصة بالهجوم على ميليشيات كردية سورية، وأوضح أن جميع هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وقد قامت الدولة التركية بشن عملية عسكرية خلال شهر يناير لعام 2018 تعرف باسم “فرع الزيتون” من أجل تدعيم الثوار السوريين بالقوات البرية إلى جانب الغارات الجوية ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردي التي تعدها الدولة التركية عناصر جماعة إرهابية.

وقد أعلن مصدر تركي أن جميع الادعاءات الواردة عن “رئيس مستشفى عفرين” القائمة في شمال الدولة السورية حيث أعلن أن هناك ستة رجال قد تم علاجهم في وقت متأخر ليوم الجمعة بعد القصف كانوا يعانون من أعراض تؤكد على تعرضهم إلى غازات سامة.

كما أعلن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن القصف العسكرية من قبل الدولة التركية والفصائل المتحالفة معها قد قامت بضرب منطقة الشيخ الحديدي في غرب مدينة عفرين مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص بصعوبة في التنفس وحدقات متسعة.

وأعلن رامي عبدالرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الأنسان قائلاً “إنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت الغارات التي استخدمت في عفرين سامة” بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل “وكالة فرانس برس الإخبارية.

وقد أعلنت مصادر دبلوماسية تركيا أن الدولة التركية قد اتخذت أقصى درجات الحيطة والحذر فيما يتعلق بسلامة المدنيين، وإن الادعاءات بإن الدولة التركية هي المسؤولة عن هجوم غازي مزعوم غير صحيح على الإطلاق.

وأعلنت المصادر الدبلوماسية التركية أن الدولة التركية لم تستخدم أبداً أسلحة كيماوية “وإن هذا كلة يعد أكاذيب، ودعاية سوداء من أجل تشوية صورة الدولة التركية” وأضاف الدولة التركية إن وحدات حماية الشعب مرتبطة “بحزب العمال الكردستاني” وهو حزب محظور والذي شن انقلابات ضد الدولة التركية منذ عام 1984.

ويجدر هنا الإشارة أن “حزب العمال الكردستاني” تم إدراجه على القائمة السوداء كمجموعة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تم الإعلان عن عمل وحدات حماية الشعب بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العمل على الإطاحة بتنظيم داعش الإرهابي بسورية مما أدى إلى إحداث توتر في العلاقات بين حلفاء الناتو.

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