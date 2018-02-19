86 مستوطن إسرائيلي يقتحمون “الأقصى” تحت حراسة مشددة

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تابع موقع مصر 365 قيام ستة وثمانين مستوطن إسرائيلي باقتحام “المسجد الأقصى المبارك” من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة اليوم الموافق الاثنين التاسع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018.

وقد قامت المستوطنين بإجراء جولات استكشافية مشبوهة إلى جانب إقامة صلوات تلمودية صامتة في باب الرحمة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة.

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وقد تم نقل شاب فلسطيني يسمى “مصطفى إبراهيم المغربي” يبلغ من العمر عشرين عاماً إلى المستشفى مرة أخرى بعد أن أصيب بحالة من الإعياء الشديدة والتدهور الشديد في وضعه الصحي بعد الاعتداء عليه يوم الأربعاء السابق من قبل المستوطنين.

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