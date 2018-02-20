وفاة 4 لاعبين من نادي اليرموك للدراجات وإصابة 6 آخرين في حادث سير

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تابع موقع مصر 365 حادث مروع تعرض له لاعبين سعوديين في فريق الدراجات بنادي اليرموك السعودي اليوم الموافق الثلاثاء العشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018، وقد تسبب الحادث في وفاة أربعة لاعبين وإصابة ستة أخرين في حادث مروع وقوع بمحافظة أبو عريش بعد تعرضهم للدهس من قبل سيارة مسرعة.

وأعلن الأمين العام لنادي اليرموك السعودي قائلاً “الحادث يعد فاجعة مؤلمة للجميع، فأثناء قيام اللاعبين العشرة بإجراء تدريب رياضي في أحد الشوارع بمحافظة أبو عريش وهو طريق يعد قليل الحركة للسيارات العابرة.

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وأضاف محمد داود دكام أن اللاعبين العشرة فد تفاجئوا بمرور سيارة مسرعة وبلغت سرعتها حوالي مائة وستين كيلومترا في الساعة أمامهم مباشرة واصطدم بجميع اللاعبين.

وأوضح محمد داود دكام “حاول صاحب السيارة المتسببة في الحادث الهرب إلا أنه قد اصطدم بسيارة أخرى مما أجبر السائق على الوقوف في موقع الحادث، ويعد الحادث من الحوادث المؤلمة حيث راح ضحيته لاعب الفريق الأول للدراجات بنادي اليرموك وهو ياسين آل سالم، اللاعب صبري حدور.

وأضاف محمد داود دكام كما تسبب الحادث أيضا في وفاة لاعبين أخرين من فريق الناشئين وهم يحيى إسماعيل، ومحمد حظري، وتعرض ستة لاعبين إلى إصابات مختلفة وهم حالياً في المستشفى من أجل تلقي العلاج الملائم.

ويذكر أن حادث الدهم الذي تعرض لهم العشرة لاعبين قد وقع مساء اليوم الموافق الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة عصراً في منطقة جازان التابعة لمحافظة أبي عريش، ويرافق المصابين في المستشفى رئيس نادي اليرموك “عبده أبو شرحة”، ومدرب رياضة الدراجات في النادي توفيق أحمد وجميع المسؤولين في النادي.

ويجدر هنا الإشارة أن “المركز الدولي للدراجات” على مستوى المنطقة الجنوبية يقيم في “نادي اليرموك السعودي” من أجل الوقوف على استعدادات لاعبي الدرجات وتجهيزهم للمنتخب السعودي للرياضة.

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