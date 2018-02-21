كاتب سعودي: لابد من تقليل أعداد المساجد وهناك منافسة بين المؤذنين لإزعاج النائمين

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قالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أنها قررت إيقاف الكاتب “محمد السحيمي” وتحويله للتحقيق أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية بوزارة الثقافة والإعلام.

يأتي هذا بعد تصريحه الذي طالب فى بتقليل عدد المساجد في المداخلة الهاتفية التى أجراها عبر قناة إم بي سي وتابع أن صوت الآذان في مكبرات الصوت يتسبب فى إثارة الرعب للأطفال، ويبث الرعب في نفوس المصلين .

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وأضاف أن تكرار الآذان من خلال مكبرات الصوت التي قال بأنها “سلطة الميكروفون” من مساجد متعددة تتنافس في ما بينها بمن هو الأفضل فى إزعاج النائمين وإصابة الأطفال بالقلق.

وتعجب الكاتب ساخراً من كثرة أعداد المساجد في البلاد وقال إنه أصبح هناك مسجداً لكل مواطن، وهو ما أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي .

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