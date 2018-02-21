تركيا: من يدعم القوات الكردية سيكون هدفا مشروعا لأنقرة

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حذرت الرئاسة التركية من مقرها في انقرة من انها تعتبر كل مجموعة تدعم قوات حماية الشعب الكردية التي يقوم الجيش التركي بعملية عسكرية لطردها من معقلها في عفرين “شمال غرب شوريا” بكونها”هدفا مشروعا”، جاء تحذير تركيا بعد قافلة من القوات الموالية للنظام السوري في عفرين لدعم وحدات حماية الشعب الكردي، ولكن أجبرها القصف المدفعي التركي على التراجع على الفور، وفقا لأنقرة.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين “انهم قادرون على القيام بمحاولة مماثلة اليوم او غدا وهذا ممكن” مضيفا ان “كل دعم لوحدات حماية الشعب الكردستاني يضع انصاره في نفس صفوف هذه المنظمة الارهابية ويجعلها شرعية هدفنا”، وفي 20 يناير، أطلقت تركيا، بدعم من مقاتلين من فصائل المعارضة السورية، عملية “فرع الزيتون” لطرد وحدات حماية الشعب الكردي من معقلهم في عفرين شمال سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء امس الثلاثاء ان القوات الموالية لسوريا “حاولت التقدم باتجاه عفرين من قبل عدد قليل من السيارات لكن القصف المدفعي التركي اجبرها على التراجع”.

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