الجزب التركي الموالي للأكراد يبدي اعتراضة على عملية عفرين

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دعا حزب التركي الرئيسي المؤيد للاكراد اليوم الخميس الى وقف حملة انقرة ضد الفصائل الكردية في مدينة عفرين شمال سوريا وندد ب “كذبة انقرة” حول مقتل المدنيين في الهجوم، وقال بيرفين بولدان الذي انتخب رئيسا لحزب الشعب الديموقراطي في 11 فبراير “ان تركيا لا تملك شيئا من عملية عفرين”.

وتهدف العملية التي شنها الجيش التركي والجماعات المعارضة الموالية للتركية الموالية للتركية في 20 يناير الى طرد وحدات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها انقرة “ارهابية” بسبب صلاتها بحزب العمال الكردستاني من منطقة عفرين

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