روسيا: المعارضة السورية ترفض الانسحاب الامني وتستخدم المدنيين كدروع بشرية

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قالت روسيا اليوم الخميس ان مقاتلى المعارضة فى شرقى الغوطة المحاصرين بالقرب من دمشق رفضوا محاولة روسيا في الانسحاب الامنى واضافوا انهم يستخدمون المدنيين كدروع بشرية هناك.

وتقول الولايات المتحدة والمجموعات الحقوقية ووسائل الاعلام السورية الرسمية ان روسيا تشارك في الغارات الجوية على الغوطة الشرقية التي اسفرت عن مقتل اكثر من 380 شخصا خلال خمسة ايام لكن موسكو ترفض هذه الادعاءات.

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وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى مؤتمر صحفى “قبل بضعة ايام، عرض جيشنا فى سوريا على المقاتلين انسحابا امنا من الغوطة الشرقية على غرار اخلاء المقاتلين واسرهم التى رتبت فى شرق حلب”.

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