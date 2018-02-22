أطباء بلا حدود: الأطباء يتعرضون لقصف شديد في الغوظة الشرقية من قبل النظام السوري

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قالت منظمة “اطباء بلا حدود” إن الاطباء العاملين في المنطقة الشرقية من الغوطة، معقل الفصائل المعارضة القريبة من دمشق، تعرضوا لقصف عنيف من قبل النظام السوري، وقالت المنظمة فى بيان صدر يوم الاربعاء أن 13 مستشفى ومستوصفا هناك “قصفت” أو دمرت فى الايام الثلاثة الماضية، وقد حذرت منظمة أطباء بلا حدود من الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية.

ومنذ بداية العام قتل 1800 شخص وأصيب 1600 اخرون في المستشفيات التي ينشطون فيها ،واستغرق القصف يومين ونصف فقط بين 18 و 21فبراير واصيب 1285 شخصا على الاقل بجروح.

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وكان منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في سوريا بانوس ممتزيس اعلن امس الثلاثاء عن قلقه الشديد ازاء استهداف ستة مستشفيات في الغوطة الشرقية خلال ال 48 ساعة الماضية مما ادى الى مقتل واصابة الالاف من النساء والرجال وأطفال الخدمات الصحية في المنطقة المحاصرة .

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