مشاركة إسرائلية في بطولة الدوحة تثير الجدل على الأنترنت

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أثارت مشاركة فريقين اسرائيليين في بطولة دولية لكرة اليد استضافتها الدوحة اليوم الخميس الجدل في وسائل التواصل الأجتماعي وتمت الدعوة الى سحب الاطفال القطريين من البطولة لتجنب ما اعتبروه تطبيع العلاقات.

ويذكر أن إسرائيل تشارك في بطولة العالم لكرة اليد العالمية من خلال فريق للشباب وفريق أخر للفتيات، والبطولة هي للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، وقد نظمت كل عامين في بلد مختلف منذ 1970، وتعد قطر هي أول دولة غير أوروبية، باستثناء إسرائيل، تقوم باستضافة البطولة.

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