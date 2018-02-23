المرصد السوري لحقوق الإنسان: عدد الضحايا في الغوظة الشرقية وصل إلى 500 خلال 5 أيام

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أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الخميس أن أكثر من 400 مدني قتلوا خلال خمسة أيام من الغارات الجوية وقصف النظام السوري على الغوطة الشرقية، المعقل الأخير لفصائل المعارضة قرب دمشق، وقال المرصد إن “403 مدنيين قتلوا خلال خمسة أيام من الغارات الجوية وقصف مدفعي كثيف”.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن 46 مدنيا على الأقل قتلوا اليوم الخميس، ومنذ يوم الأحد، كان النظام السوري يستهدف الغوطة الشرقية، التي كانت محاصرة منذ عام 2013، مع حملة قصف مكثفة مع وجود علامات على وقوع هجوم بري وشيك من قبل القوات الحكومية.

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أرتفع عدد القتلى منذ يوم الأحد بسبب الضربات الجديدة يوم الخميس وجثث المدنيين الذين لقوا حتفهم يوم الأربعاء وفقا لما ذكره عبد الرحمن، وقال المرصد إن 17 مدنيا قتلوا الأحد و 127 يوم الأثنين و 128 يوم الثلاثاء و 85 مدنيا اليوم الأربعاء.

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