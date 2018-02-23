السعودية تبدأ بناء أول دار للأوبرا ضمن خطة الاستثمار فى قطاع الترفيه

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بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ خطة للاستثمار فى قطاع الترفيه بقيمة تقدر بنحو 64 مليار دولار خلال العشرة سنوات القادمة، وذلك في إطار برنامج خطة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي التي تسعى البلاد لتنفيذها .

وفى هذا السياق بدأت المملكة في أعمال بناء داراً للأوبرا في العاصمة السعودية الرياض، ضمن عدد من المشروعات التى تهدف الدولة تشييدها فى خطة بناء البنية التحتية الخاصة بمجال الترفيه.

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وصرح رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة “أحمد بن عقيل الخطيب”، إن القطاعين العام والخاص يتشاركان في تمويل هذه المشروعات.

وأضاف الخطيب “بدأنا بالفعل في تنفيذ اساسات البنية التحتية، وبعون الله سترون التشييد بدءاً من عام 2020”.

وأعلنت الهيئة أن قائمة الأنشطة الترفيهية لعام 2018 تتضمن ما يزيد عن خمسة آلاف حدث.

وتسعى المملكة منذ عدة أشهر لتنظيم حفلات غنائية، كما نظمت أيضاً مهرجان ثقافي للقصص المصورة، بالإضافة الى الأحتفال باليوم الوطني بمشاركة أعداد من الرجال والنساء، ولأول مرة تشهد المملكة احتفالات راقصة في الشوارع على أنغام الموسيقى الإلكترونية للمرة الأولى شارك فيها عدد كبير من المواطنين.

وأعلنت المملكة في وقت سابق اعتمادها لعدد من الخطط التي تسعى لبناء عدد من دور العرض السينمائي ودار للأوبرا.

تأتي هذه المشروعات ضمن خطة الانفتاح الترفيهي والذي يتضمنها برنامج الإصلاح والذي أطلق عليه أسم “رؤية 2030″، والتى طرحها ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان

قبل عامين .

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