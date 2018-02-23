داعش تتبنى هجوما دمويا في وسط ليبيا

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تبنى تنظيم داعش يوم الخميس هجوما دمويا يستهدف قوات المارشال خليفة خلف فى وسط ليبيا يوم الاربعاء، وقالت وكالة العمار في بيان ان “العملية نفذها انتحاري في نقطة تفتيش عسكرية لميليشيا حفتر المرتدة”، ويعد هذا اول هجوم تقوم به الدولة الاسلامية فى ليبيا منذ اكتوبر.

وتم الإعلان عن أن ثلاثة من افراد القوات الموالية للشهيد خليفة حافر قتلوا اليوم الاربعاء في انفجار سيارة مفخخة على حاجز في وسط العراق، وقال الكولونيل احمد المصمري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي برئاسة حفتر ان الانفجار ادى الى اصابة اثنين امام حاجز على الطريق المؤدية الى طرابلس.

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