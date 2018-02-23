الكويت: سيتم التصويت على مشروع قرار بوقف ضرب النار في سوريا من قبل مجلس الأمن

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صرحت البعثة الكويتية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة في فبراير ان المجلس سيصوت في الساعة 00،11 بالتوقيت الشرقي في الولايات المتحدة “00،16 توقيت غرينتش” على مشروع قرار يطالب بوقف اطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم المساعدات والاخلاء الطبي.

ولم يتضح بعد كيف ستصوت روسيا، حليفة النظام السورى والدي تملك حق الفيتو، على مشروع القرار الذى صاغته الكويت والسويد، ويتطلب القرار تسعة اصوات مؤيدة، وعدم استخدام اى من الدول الخمس الدائمة العضوية وهى روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حق الفيتو.

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