الخارجية الأمريكية: سيتم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو 2018

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نورت الجمعة أن السفارة الاميركية في إسرائيل ستنقل رسميا من تل أبيب إلى القدس في مايو 2018، وقالت نورت فى بيان لها “إننا مسرورون جدا لاننا حققنا هذا التقدم التاريخى، ونتطلع الى الافتتاح فى مايو”.

وكان القرار الذي تزامن مع الذكرى السنوية السبعين لقيام دولة إسرائيل والموافق 14 مايو قد اغضب الفلسطينيين الذين وصفوه ب “الاستفزازي”، وندد الامين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بقرار الإدارة الاميركية بخصوص نقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس في يوم النكبة.

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ويذكر أن قرار تجسيد الإنحياز الأمريكى لصالح إسرائيل مع العلم أن السفيرة الأمريكى لدى الأمم المتحدة نيكي هايلى اعلنت يوم الخميس أن خطة السلام الأمريكية الجديدة لإنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ستكون جاهزة قريبا.

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