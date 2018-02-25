حريق بجامعة الملك سعود وإطلاق النار على قسم شرطة القصيم

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تابع موقع مصر 365 إعلان الصحفية السعودية “عاجل” عن نشوب حريق في أحد المنشآت التابعة إلى “جامعة الملك سعود” القائمة في مدينة الرياض، وقامت القوات الأمنية السعودية بالتعاون مع الجهات المعنية بإخماد الحريق.

وقد أعلن شهود عيان على واقعة نشوب الحريق في جامعة الملك سعود أن الحريق قد شب في الجهة الشرقية من المدينة الجامعية التابعة لجامعة الملك سعود من تقاطع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول.

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وقد أعلنت صحيفة عاجل السعودية عن وقوع حادث إطلاق نار في مدينة بريدة التابعة إلى العاصمة الإدارية لمنطقة القصيم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر فبراير لعام 2017، وقد تم إطلاق النار صوب مقر تابع للجهات الحكومية السعودية من قبل احد الأشخاص المجهولين.

وأعلنت المصادر الأمنية عن عدم وقوع أي إصابات بشرية عن حادث إطلاق النار حيث تم إطلاق النار صوب أحد الإدارات التابعة لشرطة منطقة القصيم، وأعلنت المصادر عن توقعها عن إصدار بيان رسمي خلال الساعات القليلة القادمة تعليقاً على الحادث.

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