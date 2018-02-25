مجلس الأمن يقرر بالإجماع على هدنة لمدة 30 يوم في سوريا

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وافق مجلس الامن الدولى التابع للأمم المتحدة بإجماع الأصوات على القرار الذي يدعو الى هدنة لمدة 30 يوما فى سوريا للسماح بالمساعدات والاخلاء الطبى، وجاء في قرار لوكالة فرانس برس ان قرار مجلس الامن صدر اليوم السبت بدعم من روسيا الحليف الاول للنظام السوري بعد المفاوضات الاخيرة.

وقد قدمت الكويت قرارا إلى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا من أجل سماح بوصول الأمددات الإنسانية والطبية إلى المحتاجين، وجاء قرار الهدنة بعدما اطلقت الطائرات الحربية قذائف على منطقة الغوطة الشرقية في سوريا، اخر موقع للمعارضة المسلحة بالقرب من العاصمة دمشق، ومن جانبه دعا الامين العام للامم المتحدة، انطونيو جوتيريس، يوم الاربعاء الى وضع نهاية عاجلة ل “اعمال الحرب” فى منطقة الغوطة الشرقية.

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