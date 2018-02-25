النظام السوري يقصف الغوطة الشرقية بالرغم من هدنة مجلس الأمن

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جددت قوات النظام السوري قصفها للغوطة الشرقية اليوم الأحد، على الرغم من القرار الذي تم اتخاذه من قبل مجلس الأمن الدولي مساء أمس السبت يطالب بهدنة “دون تأخير” فى محاولة لانهاء الهجوم الذي أسفر عنه مقتل أكثر من 500 مدني.

والجدير بالذكر أنه بعد أيام من المفاوضات الصعبة وصياغة التغييرات، أصدر مجلس الأمن الدولي يوم السبت قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى.

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وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان “في الساعة السابعة والنصف صباحا، استؤنفت غارات جوية على منطقة شيفونية في ضواحي دوما في الساعة السابعة والنصف صباحا”. وأفاد أيضا أن الصواريخ والقذائف أصابت ثلاث بلدات في الغوطة الشرقية.