خمسة قتلى بهجوم إرهابي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”

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أعلنت السلطات اليمنية عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم أفراد من قوات الأمن وطفل، على الأقل في الهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع يوم السبت، واستهدف الهجوم مقر قوات مكافحة الإرهاب في مدينة عدن جنوبي اليمن، واعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسؤوليته عن الهجوم.

ونشر التنظيم بيان يخص الهجوم من خلال منبره الاعلامى وكالة أعماق، قال فيه إن ” التنظيم قام بتنفيذ عمليتين استشهاديتين ضربتا مقر مكافحة الإرهاب بحي التواهي في عدن”.

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وأعلنت قوات الأمن فى عدن في بيان على صفحتها على فيسبوك إن قوات الأمن أحبطت هجوما كبيرا على المعسكر.

وقالت قوات الأمن في بيانها ” أنه تم تصفية الإرهابيين على الفور قبل أن يصلوا إلى البوابة الخارجية لمقر مكافحة الإرهاب”.

واكدت المصادر الطبية وقوع ثلاثة من رجال الأمن وامرأة وطفلين في جراء الهجوم في حين أصيب 40 آخرون غالبيتهم من المدنيين .

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد تبنى عدد من الهجمات التي وقعت في مدينة عدن وتسببت فى سقوط المئات من الضحايا وكانت تركز على قوات الأمن بشكل خاص .

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