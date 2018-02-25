مجلس الامن يبحث مشروعين لقرارات بخصوص اليمن

ينظر مجلس الامن الدولى اليوم الاحد فى مشروعى قرارين حول اليمن يدعو احداهما الى اتخاذ اجراء ضد طهران بشأن الصواريخ التى ارسلت الى المتمردين الحوثيين والصواريخ الروسية التي ارسلت بهدف منع الحوثيين.
حيث سيصوت مجلس الامن يوم الاثنين على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام اضافى. لكن نصا صاغته بريطانيا يدعو ايضا الى “اجراءات اضافية” ردا على تقرير للامم المتحدة بان طهران انتهكت حظر الاسلحة المفروض على اليمن.
وكان النص الموازي الذي قدمته روسيا الى مجلس الامن اليوم السبت والذي يوسع العقوبات المفروضة على اليمن حتى شهر فبراير 2019 دون اي اشارة الى تقرير الامم المتحدة حول ايران او اي عمل محتمل ضد الجمهورية الاسلامية.
وقال دبلوماسيون ان روسيا يمكن ان تستخدم حق الفيتو لمنع النص البريطاني والسماح له بالتصويت على مشروعه بينما لا تزال المفاوضات يوم الاحد.
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