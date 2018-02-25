كنسية القيامة تغلق أبوابها في حركة نادرة بسبب القوانين الإسرائيلية

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اتخذ المسؤولون المسيحيون فى القدس خطوة نادرة اليوم الاحد لاغلاق كنيسة القيامة التى بنيت فى موقع قبر المسيح احتجاجا على الاجراءات الضريبية الاسرائيلية وقانون الملكية.

أعلن البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس إغلاق كنيسة القيامة في مؤتمر صحفي في الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش، حتى إشعار آخر، وقال مسؤولون مسيحيون في بيان “احتجاجا قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة من خلال اغلاق كنيسة القيامة”.

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والجدير بالذكر أنهم اعتبروا أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة “محاولة لإضعاف الوجود المسيحي” في القدس، ولم يكن من الواضح متى ستتم إعادة فتح كنيسة القيامة للزوار.

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