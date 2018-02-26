“علي عبدالعال” يلتقى وزير الدولة للتسامح أثناء زيارته للإمارات

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تابع موقع مصر 365 التقاء رئيس مجلس النواب المصري الدكتور “علي عبدالعال” مع وزير الإمارات للتسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في إطار زيارة رئيس مجلس النواب المصري على رأس الوفد البرلماني المصري الزائر لدولة الإمارات العربية.

ويجدر هنا الإشارة أن وزير الدولة للتسامح في دولة الإمارات هو منصب جديد، وقد تم استحداثه خلال شهر فبراير لعام 2016 أثناء قيام نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعلان التشكيل الوزراء رقم 12، مع إجراء بعض من التغييرات الجوهرية في حكومة الإمارات العربية المتحدة.

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وقد تطرق الدكتور علي عبدالعال مع وزير الدولة للتسامح الإماراتي إلى مناقشة “البرنامج الوطني للتسامح” الذي تم اعتماده من قبل “مجلس الوزراء” بدولة الإمارات خلال شهر يونيو لعام 2016 من أجل إيضاح الصورة الحقيقة للاعتدال والعمل على نشر قيم السلام والتعايش واحترام الآخر.

وفي نهاية اللقاء بين وزير الدولة للتسامح وبين رئيس مجلس النواب المصري ليتم إقامةم مأدبة غذاء على شرف الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المصري الزائر لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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