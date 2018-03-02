القضاء السعودى يحكم بالسجن على ناشط سياسى لإنتقاده الدولة

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حكمت إحدى المحاكم السعودية على أحد النشطاء في مجال حقوق الإنسان ويدعى “عيسى النخيفي”، بالسجن ست سنوات، بعد ان أنتقد الحكومة من خلال عدد من التغريدات.

وفي بيانها قالت منظمة ” قسط” لدعم حقوق الإنسان في السعودية، والتي تتخذ من لندن مقرا لها، أن النخيفي تمت محاكمته بسبب ما قام بتدوينه على حسابه على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، وأعترض على الحكومة، وأشار فى تدوينته إلى التدخل العسكري السعودي في اليمن.

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ونشرت وسائل إعلام سعودية أن النخيفي سب الدولة، وانتقد بعض قراراتها السيادية والمحاكمات القضائية التي تجريها مؤخرا وإجراءاتها الأمنية .

وأوضحت عدة تقارير أن المحكمة قضت بمنعه الكتابة أو المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة تصل لست سنوات.

ووفقاً لما ذكرته منظمة “قسط” كان النخيفي قد تم احتجازه منذ ديسمبر بسبب تغريداته، وقالت المنظمة أنه كتب رسالة وجهها إلى ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، تضمنت عدداً من المطالب، كان من بينها الإفراج عن المعتقلين، وفى نفس الوقت طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح الناشط وبشكل فورى .

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