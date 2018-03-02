السعودية ترخص دور للسينما في إطار خطة الإصلاح الشاملة

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بدأت المملكة العربية السعودية إصدار تراخيص دور السينما يوم الخميس الماضي، وذلك من أجل إعادة فتحها بعد رفع الحظر الذي استمر لعقود من الزمن في إطار خطة إصلاح شاملة.

وصرحت وزارة الثقافة والإعلام في بيان لها أنه تم استكمال جميع الشروط من أجل الموافقة على إصدار التراخيص لدور السينما في المملكة، وقالت الوزارة في بيان إن “التراخيص ستبدأ فورا”.

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وتأتي هذه الخطوة مع إطلاق شركة فوكس سينما التي تتخذ من دبي مقرا لها أول عرض عام لها في المملكة العربية السعودية، يستمر العرض حتى يوم السبت ويهدف إلى زيادة الوعي حول مرض الزهايمر.

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