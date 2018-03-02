ترامب وميركل يؤكدان على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف النار في سوريا

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اتفق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل يوم الخميس الماضي على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا على الفور.

وقال المتحدث الرسمي باسم ميركل “لقد اتفق الطرفان على أن النظام السوري وحلفائه الروس وإيران يجب أن يلتزموا بالتنفيذ الفوري والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 لعام 2018 ويدعو هذا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا”.

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وقال المتحدث ستيفن زيبرت فى بيان “ان المستشارة والرئيس اعربا ايضا عن قلقهما إزاء التصريحات الأخيرة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين حول تطوير الاسلحة وتأثيرها السلبى على الجهود الدولية لتحديد الاسلحة”.

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