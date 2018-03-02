فرنسا: ماكرون وترامب اتفقا على التعاون من أجل وقف إطلاق النار في سوريا

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أعلن بيان صادر من قصر الإليزيه الفرنسي أن رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب اتفقا اليوم الجمعة على العمل معا لوقف إطلاق النار في سوريا وحث روسيا على ممارسة نفوذها على دمشق.

تحدث مكرون وترامب عبر الهاتف وناقش الوضع في سوريا والحاجة إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال القتالية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية وإجلاء الجرحى.

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وقال البيان إن الزعيمين اتفقا على ضرورة أن تمارس روسيا “ضغوطا لا لبس فيها على النظام فى دمشق” للالتزام بوقف إطلاق النار، وأكد ماكرون ايضا ان فرنسا سترد بشدة إذا ما تم العثور على أسلحة كيماوية قتلت مدنيين فى سوريا.

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