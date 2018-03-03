ولي العهد السعودي يزور القاهرة في أول جوله له منذ توليه مهام منصبه

Advertisements

سيقوم ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بالوصول غدا الأحد إلى القاهرة في أول جولة له منذ توليه مهام منصبه، وتأتى الزيارة التى تستمر يومين قبل زيارته المقررة لبريطانيا يوم الاربعاء لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي وزيارته للولايات المتحدة التى تستمر من 19 الى 22 مارس.

وقال مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان “زيارة الامير محمد ستعتبر تأكيدا للدعم السعودي لبقاء السيسي رئيسا لمصر لفترة ثانية”، وتشكل السعودية ومصر جزءا من مجموعة الدول التي قاطعت قطر منذ يونيو الماضي بسبب علاقاتها المزعومة مع المتطرفين الاسلاميين وكذلك ايران.

Advertisements

وقال مصدر حكومي سعودي إن اختيار الامير محمد لمصر لتكون المحطة الاولى من جولته منذ تسلمه ولي العهد “مؤكدا مجددا التعاون السعودي المصري على اعلى مستوى”، وقال المصدر ان المحادثات بين الجانبين ستشمل القضية الايرانية والصراع اليمنى ومكافحة الارهاب والتعاون فى مجال الطاقة.

إقرأ ايضا السعودية ترفع قيمة أكبر قرض مجمع إلى 16 مليار دولار بدلا من 10 مليار دولار