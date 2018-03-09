الكويت تطبق منظومة “تكويت الوظائف” وتستغني عن العمالة الوافدة

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تسعى الحكومة الكويتية أن تستغني عن حوالي 2690 موظفاً وافداً، وذلك بداية من شهر يوليو القادم طوال السنة المالية 2018/2019، وذلك من ضمن الخطة الموضوعة بإسم “تكويت الوظائف” الحكومية خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك وفقاً للقرار الصادر عام 2017.

حيث قام ديوان الخدمة المدنية الكويتي بمخاطبة ما يقرب من 27 وزارة وهيئة حكومية، حتى تقوم بإلغاء عدد محدد من الوظائف للعمالة الوافدة لديها خلال هذه السنة المالية، حيث استغنت وزارة التربية التعليم عن 1507 وظيفة، واستغنت وزارة الأوقاف عن 436 وظيفة، وقامت وزارة الصحة بالاستغناء عن 273 وظيفة، واستغنت وزارة الماء والكهرباء عن 158 وظيفة.

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كما طالب الديوان أيضاً من مجلس الوزراء الإستغناء عن 50 موظف، الأشغال استغنت عن 40 موظف، حيث بلغ عدد الذين قد تم الاستغناء عنهم من موظفي الديوان حوالي 20 موظف، وقامت وزارة المالية بالاستغناء عن 11 موظف، واستغنت وزارة الدفاع عن 6 موظفين، فيما قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالاستغناء عن موظفين.

أما فيما يخص الجهات الملحقة، ف استغنت بلدية الكويت عن 70 موظفاً ، واستغنت الهيئة العامة للزراعة عن 24 موظف، والتطبيقي عن 12 موظف، واستغنت الهيئة العامة للرياضة عن 8 موظفين، وعن 6 موظفين في الإطفاء، واستغنت هيئة القرآن عن 3 موظفين، وقامت مؤسسة الموانئ بالاستغناء عن 8 وظائف.

ومن جانب آخر أكد ” حمد الغريب” والذي يشغل منصب مساعد لقطاع المالية بوزارة الأشغال، ان الوزارة تسعى بكل الطرق لتطبيق قرار “تكويت الوظائف” الحكومية خلال ال 5 سنوات القادمة، مؤكداً أن الوزارة سوف تستغني عن 40 وظيفة وذلك عند بداية شهر يوليو القادم، وذلك بناءً على العدد المطلوب الاستغناء عنه في الوظائف المختلفة.

كما أكد مصدر مسؤول بدولة الكويت، أن الوزارة سوف تصدر قرار بشأنقرار الإستغناء عن الموظفين الوافدين خلال الأيام القادمة، على أن يتم إبلاغ من سوف يشملهم قرار الإستغناء بفترة كافية.

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