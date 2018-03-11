إنتصار جديد للمرأة السعودية “العدل” توافق على حصولهن على وظائف

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تابع موقعه مصر 365 التصريحات التي أعلنتها وزارة العدل السعودية اليوم الموافق الأحد على بدء استكمال الإجراءات التنظيمية من أجل استقبال طلبات النساء السعوديات الراغبات في الحصول على رخصة تتيح لهن العمل في بعض مهام وظيفة “كتَّابات العدل”.

وقد أعلنت وزارة العدل السعودية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها التالي “وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، وجه بتمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل”.

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كما أكدت مصادر عاملة في القناة العربية أن هناك ثلاثة مراحل من أجل قبل النساء السعوديات في وظائف وزارة العدل السعودية تبدأ بالتحقيق في البصمة ومطابقة أصول المستندات المتقدمة لدى كتَّابات العدل ثم القيام بفحص تلك المستندات من قبل لجنة متخصصة على أن يتم مطابقتها مع شروط الوزارة مثل التأمينات والخدمة الاجتماعية وينتهي الأمر بإجراء مقابلة شخصية وفي حال اجتياز المقابلة يتم موافقة وزير العدل ويتم الحصول على الترخيص للعمل.

وسوف يتم عمل “الموثَّق” وكذلك عمل كاتب العدل في آن واحد وعلى نفس البيانات ونفس النظام وسوف يكون موثق مطبوعات وكذلك المواصفات الخاصة التي تم اعتمادها من قبل وزارة العدل السعودية.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى العمل على رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في العمل من نسبة 22% إلى نسبة 30% تنفيذاَ لخطة الإصلاح السعودية التي عرفت تحت مسمى “رؤية المملكة 2030” التي يقودها محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي.

وقد شهد عام 2017 تولي عدد من النساء السعوديات مناصب قيادية كان ومنها تولي منصب رئيس إدارة شركة تداول “سارة السحيمي” وتولى “دلال نمنقاني” منصب عميد كلية الطب بجامعة الطائف لتكون بذلك أول مرأة في المملكة العربية السعودية تتولى ذلك المنصب.

كما تم تعيين نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، كما تم تعيين المتحدث باسم السفارة السعودية بالعاصمة الأمريكية واشنطن فاطمة باعشن لتصبح بذلك أول امرأة سعودية تتولى ذلك المنصب.

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