مسئول إماراتي بارز: على تركيا أن تراعي السيادة العربية

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اعرب احد المسؤولين الإماراتيين البارزين عن انزعاجه مما وصف بسياسة تركيا “المتهورة في المنطقة، وطالب أنقرة بأن “تراعي السيادة العربية”.

وقال “أنور قرقاش” وزير الدولة للشؤون الخارجية علي تويتر”لأنه لا يخفي على أحد أن العلاقات العربية التركية ليست في على ما يرام”.

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وأضاف في عدة تغريدات متتابعة” أنه لابد علي أنقرة أن تراعي السيادة العربية سعياً وراء الاستقرار وعودة الاتزان وأن تتعامل مع دول الجوار بالحكمة والمزيد من العقلانية”.

وتابع ” أن العالم العربي لن يقوده دول فى جواره، لذلك على الدول المجاورة أن تميز فى المعاملة مع العرب بين الحقائق والأكاذيب، والمستجدات الحالية والظروف الصعبة الراهنة والتى لن تستمر طويلا”.

وأردف أن تركيا في يناير قامت بتبديل اسم الشارع الذي توجد فيه سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة رمزية تسببت فى نشوب خلافاً دبلوماسياً بين البلدين.

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