مقتل نصف مليون شخص منذ اندلاع الحرب السورية

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كشف المرصد السوري المعارض لحقوق الإنسان والذي يتخذ من بريطانيا مقراً له أن الحرب القائمة في سوريا منذ عام 2011 نتج عنها مقتل ما يزيد عن نصف مليون انسان .

وأعلن المرصد في بيانه الصادر أن عدد القتلى في الحرب القائمة وصل إلى 511,000 منذ أن اندلعت قبل سبع سنوات، وأضاف أن 85 في المئة من هؤلاء سقطوا على يد الآلة العسكرية للجيش السوري وحلفائه.

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ونشرت مجموعة من وكالات الأنباء الروسية أن أحدي قيادى الجيش السوري أكد إن القوات الحكومية كشفت عن وجود ورشة لتصنيع الأسلحة الكيمياوية بمنطقة الغوطة الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن القوات التابعة للحكومة السورية فرضت سيطرتها على قرية مديرا الاستراتيجية والتى تقع ناحية حرستا في منطقة دوما بالغوطة الشرقية، مما ساعد القوات على محاصرة عناصر المعارضة المسلحة في جيوب متفرقة .