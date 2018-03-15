استمرار الاشتباكات الضارية بجوار عدد من المناطق القريبة من الغوطة

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قالت وكالة “سانا” السورية أن العمليات العسكرية الآن ترتكز فى المزارع المحيطة ببلدة جسرين وقرية عفتريس، وأكد المرصد السوري المعارض أن الأشتباكات ضارية وعنيفة وتقع على مقربة من حرستا، في المنطقة التى تقع بين مديرا وعربين، وفي عدد أخر من المناطق.

وأنقسم الهجوم الذي تقوم به القوات الحكومية على منطقة الغوطة الشرقية الى قسمين، إذ يسيطر “جيش الاسلام” على القسم الشمالي بما في ذلك بلدة دوما والتى تعتبر معقل للفصيل المعارض بشكل رئيسي، فى الوقت الذى يسيطر فصيل أخر يدعى “فيلق الرحمن” المعارض على القسم الجنوبي.

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وأعلن المرصد عن توسط عدد من الشخصيات فى المفاوضات التى عقدت حول المناطق التي يسيطر عليها “فيلق الرحمن” وتجري بين الحكومة السورية وهذا الفصيل، وتضمن هذه المفاوضات الحديث عن مدينتي حمورية وسقبا وبلدة كفر باطنا.

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